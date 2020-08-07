Школьники из Башкирии совершили глупое ограбление

Теперь молодых людей ищут по всему Стерлитамаку.

В Стерлитамаке молодые ребята умудрились украсть из магазина бытовой техники целую игровую приставку. Причем никаких ухищрений придумывать не пришлось: школьники просто подняли коробку над головой при выходе из торгового зала. Так они смогли увернуться от специальных ворот, которые начинают пищать, если товар не оплачен.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как ребята поначалу останавливаются у ворот и оглядываются. Понимая, что находятся вне поля зрения охранников и менеджеров, они спокойно выносят игровую приставку.