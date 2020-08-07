Погода на 8 августа в Башкирии: проливные дожди и бешеный ветер

Наверное, уже все видели предупреждение от МЧС? Погода снова дарит нам сюрпризы. На этот раз жара сменится дождями, грозами и лихим ветром.

Редакция bash.news узнала, какая погода ждёт жителей самых крупных башкирских городов.

Погода в Уфе на 8 августа

На смену духоте в Уфе придут грозы и прохладная погода.

Утром в 8:00 температура воздуха составит +20 градусов, будет облачно. Уже в 11:00 начнётся гроза и небольшой дождь, теплее станет всего на два градуса. Такая погода сохранится до 17:00, а там дождь станет ещё сильнее.

Еще больше осадков будет в районе 20:00-23:00. Будет лить, как из ведра. Вдобавок ко всему весь день ожидается шквалистый ветер до 12 метров в секунду. Субботу лучше провести дома.

Погода в Стерлитамаке на 8 августа

Стерлитамаку тоже не убежать от непогоды.

В 8:00 температура воздуха будет +20 градусов. В 11:00 потеплеет до +23 и начнётся небольшой дождь.

Дождь будет мало-мальски накрапывать примерно до 17:00, а там усилится и будет щедро поливать Стерлитамак до 20:00. Температура не будет сильно меняться в течение дня. +23..+24 – такие показатели сохранятся до вечера.

Ветер в Стерлитамаке усилится ближе к вечеру. Синоптики обещают, что он не будет сильнее 10 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 8 августа

В Нефтекамске чуть больше солнца, но тут целый день бушует сильный ветер.

Гроза и сильный дождь начнутся уже с 8:00, а температура составит всего +17 градусов. К полудню дождь немного успокоится, но сильно не потеплеет – всего +18 градусов. Солнце выглянет в районе 14:00 и немного прогреет город, за окном будет +21 градус. Облака разбегутся только около 17:00. Вечер будет ясным, тихим, термометр покажет +22.

С самого утра без устали будет дуть сильный ветер до 12 метров в секунду.

Погода в Октябрьском на 8 августа

В Октябрьском просто бешеный ветер.

Небольшой дождь, гроза и ветер начнутся уже с самого утра. Температура будет +19 градусов. До обеда не будет существенных изменений, разве только станет теплее на один градус. Такая обстановка сохранится до 17:00, только тогда дождь немного успокоится, а температура поднимется до +22.

С утра до вечера ветер не прекратится, его скорость будет достигать 14 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 8 августа

В Белорецке один раз выглянет солнце, а в остальном погода будет мало отличаться от других городов

Утром будет +21. К полудню потеплеет до +24 и выглянет солнце. В 14:00 похолодает на один градус и начнётся обильный дождь. К 17:00 станет ещё прохладнее, температура воздуха составит +19 градусов, а дождь не прекратится. Погода устаканится только ближе к 20:00. Дождь продолжит идти, но станет чуть спокойнее.

Ветер будет временами доходить до 12 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 8 августа

Жителям Кумертау осадков досталось меньше, но ветер здесь разгуляется не на шутку.

Утром будет облачно и +21. В 11:00 потеплеет до +24 и станет пасмурно. В 14:00 робко выглянет солнце и обрадует жителей города теплом в +25 градусов. К 17:00 погода резко испортится и начнётся гроза с небольшим дождём. Моросить будет примерно до 20:00.