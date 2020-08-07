В Башкирии на матчи по футболу разрешили пускать 25% вместимости стадиона

Сегодня, 7 августа, Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности. Соответствующий документ опубликовали на сайте правовой информации.

Как говорится в документе, теперь на матчи Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2020-2021 разрешается пускать 25% вместимости стадиона. Проведение матчей Тинькофф РПЛ разрешается только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

ФК "Уфа" возобновил продажу билетов на матч с "Краснодаром". Он пройдет в воскресенье, 9 августа, на стадионе "Нефтяник". Билеты можно приобрести на официальном сайте футбольного клуба.