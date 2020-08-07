Жители Уфы пожаловались на испорченный новый асфальт

Благоустроенный двор в микрорайоне Шакша по адресу Мечетлинская, 6 и 6а, вновь оказался перерытым.  Наталья Пичужкина переехала сюда два года назад.  Казалось бы, после облагораживания территории по программе «Башкирские дворики» проблем больше не будет, но этим летом во дворе на месте нового ровного асфальта опять появились ямы. Ухабы, грязь и кирпичи принесли неудобства местным жителям.

Очень много детей, семей с маленькими детьми, все катаются, кто на велике, кто на роликах, самокатах. Вечером здесь вообще гурьба. Гуляем часто, бывает два раза на дню гуляем. Было все перекопано, невозможно было пройти, проехать. Ни на коляске, ни пешком. 

Наталья Пичужкина

Устав обходить свой двор кругами, местные жители написали обращение в социальных сетях. Жалобу в виде комментария они оставили на странице администрации Калининского района города Уфы.

Распространенная ситуация, когда ресурсоснабжающая организация проводит ремонтные работы и для этого вынуждена вскрывать асфальтовое покрытие во дворе. В частности, такая ситуация была в Калининском районе, по улице Мечетлинская у дома номер 6. Этот комментарий в систему «Инцидент-менеджмент» попал третьего августа.

Нина Ахмадинурова, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

Как оказалось, двор по адресу Мечетлинская, 6 и 6а, перерыли сотрудники Башкирских распределительных тепловых сетей для проверки готовности труб к новому отопительному сезону.  Во время проведения работ новый асфальт срезали в трёх местах.

При проведении плановых работ подготовки к отопительному сезону 2020-2021 года здесь производились гидравлические испытания, вследствие чего было выявлено пять повреждений, в ходе которых были произведены земляные работы с последующим устранением и заменой участков центрального отопления. После всех испытаний и замены участков было восстановлено благоустройство в полном объеме.

Олег Песков, главный инженер «БашРТС-Уфа»

Все три ямы в шакшинском дворе после ремонта теплотрассы заасфальтировали. Работы выполнили в течение двух дней. Благодаря активистам о проблеме узнали за несколько дней и приступили к решению. По словам специалистов, каждый день жители Калининского района оставляют более 10 жалоб в интернете.

У нас очень активна страница главы администрации Сергея Петровича Кожевникова, ну и также активно жители задают вопросы на странице Главы республики Радия Фаритовича Хабирова. Вот эти две основные социальные – «ВКонтакте» и «Инстаграм» – это соцсети, которые наиболее пользуются популярностью у жителей нашего района.

Вера Пояркова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района г. Уфы

Возвращаясь к проблеме двора, стоит отметить: заделанным ямам по адресу  Мечетлинская, 6 и 6а,  особенно рады дети. Пока участок дороги перекрыт, местные мальчишки оттачивают свои навыки катания на ровном асфальте. На самокатах ребятня демонстрирует разные трюки. Пока они могут тут играть, но после полного завершения работ ограждения уберут, и во двор смогут заезжать автолюбители. Подводя итоги, можно сказать, что обращение жителей микрорайона Шакша не осталось без внимания властей.