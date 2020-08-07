Жители Уфы пожаловались на испорченный новый асфальт

Распространенная ситуация, когда ресурсоснабжающая организация проводит ремонтные работы и для этого вынуждена вскрывать асфальтовое покрытие во дворе. В частности, такая ситуация была в Калининском районе, по улице Мечетлинская у дома номер 6. Этот комментарий в систему «Инцидент-менеджмент» попал третьего августа.

Нина Ахмадинурова, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан