Жители Уфы пожаловались на испорченный новый асфальт

Благоустроенный двор в микрорайоне Шакша по адресу Мечетлинская, 6 и 6а, вновь оказался перерытым. Наталья Пичужкина переехала сюда два года назад. Казалось бы, после облагораживания территории по программе «Башкирские дворики» проблем больше не будет, но этим летом во дворе на месте нового ровного асфальта опять появились ямы. Ухабы, грязь и кирпичи принесли неудобства местным жителям.
Устав обходить свой двор кругами, местные жители написали обращение в социальных сетях. Жалобу в виде комментария они оставили на странице администрации Калининского района города Уфы.
Как оказалось, двор по адресу Мечетлинская, 6 и 6а, перерыли сотрудники Башкирских распределительных тепловых сетей для проверки готовности труб к новому отопительному сезону. Во время проведения работ новый асфальт срезали в трёх местах.
Все три ямы в шакшинском дворе после ремонта теплотрассы заасфальтировали. Работы выполнили в течение двух дней. Благодаря активистам о проблеме узнали за несколько дней и приступили к решению. По словам специалистов, каждый день жители Калининского района оставляют более 10 жалоб в интернете.
Возвращаясь к проблеме двора, стоит отметить: заделанным ямам по адресу Мечетлинская, 6 и 6а, особенно рады дети. Пока участок дороги перекрыт, местные мальчишки оттачивают свои навыки катания на ровном асфальте. На самокатах ребятня демонстрирует разные трюки. Пока они могут тут играть, но после полного завершения работ ограждения уберут, и во двор смогут заезжать автолюбители. Подводя итоги, можно сказать, что обращение жителей микрорайона Шакша не осталось без внимания властей.