Жители Уфы благодаря системе «Инцидент» добились ямочного ремонта дороги

Жительница дома по адресу Мушникова, 11, Элина Разетдинова ежедневно гуляет с ребенком на улице. Подышать свежим воздухом выходят вместе с подругой. Малышей одних дома не оставишь, поэтому молодые мамы вместе с колясками отправляются и по магазинам. Но вот не везде 4-колесный транспорт может проехать.
Жалоба жителей микрорайона Инорс не осталась без внимания властей. Видеосообщение, которое уфимцы оставили в комментариях под одним из постов на странице администрации Главы Республики Башкортостан, было принято в разработку.
На участке автодороги около дома по адресу Мушникова, 11, работало 5 сотрудников муниципального предприятия по благоустройству Калининского района. Ямы срезали. Затем основание засыпали щебнем и уложили два слоя асфальта.
Теперь дорожное покрытие стало ровным. Местные жители остались довольны. Особенно мамочки, ведь теперь им не приходится обходить ямы. Гулять здесь стало намного удобнее, говорят уфимки.
Всего с начала 2020 года в Калининском районе города Уфы отработано более 1700 инцидентов. А за весь период цифра составила 5786 обращений. Жителей чаще волнуют вопросы благоустройства, ремонт и строительство дорог, а также сферы ЖКХ. Все обращения прорабатываются, и только после решения проблемы вопрос снимается с контроля.