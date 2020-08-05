Жители Уфы благодаря системе «Инцидент» добились ямочного ремонта дороги

Жительница дома по адресу Мушникова, 11,  Элина Разетдинова ежедневно гуляет с ребенком на улице. Подышать свежим воздухом выходят вместе с подругой. Малышей одних дома не оставишь, поэтому молодые мамы вместе с колясками отправляются и по магазинам. Но вот не везде 4-колесный транспорт может проехать.

Раньше здесь была яма, очень неудобно было ходить с ребенком. А когда прошел дождик, было очень много воды. Мы решили написать в социальных сетях просьбу, чтобы эту яму заделали.

Элина Разетдинова

Жалоба жителей микрорайона Инорс не осталась без внимания властей. Видеосообщение, которое уфимцы оставили в комментариях под одним из постов на странице администрации Главы Республики Башкортостан, было принято в разработку.

Основные принципы, которых мы придерживаемся в своей работе, это комплексный подход к решению проблем и доведение решения проблем до своего логического конца. Так, в данном случае было обращение, которое обрабатывал Калининский район города Уфы. К сожалению, администрация Калининского района сразу не смогла решить проблему ремонта дорог, но в течение нескольких недель эту работу завершили.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

На участке автодороги около дома по адресу Мушникова, 11, работало 5 сотрудников муниципального предприятия по благоустройству Калининского района. Ямы срезали. Затем основание засыпали щебнем и уложили два слоя асфальта.

Здесь был задействован у нас асфальтоукладчик, каток для укладки асфальтобетона уже на данном участке автодороги, в последующем уже не будет, так как он выполнен по всем технологиям и стандартам.

Егор Антышев, специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Калининского района г. Уфы

Теперь дорожное покрытие стало ровным. Местные жители остались довольны. Особенно мамочки, ведь теперь им не приходится обходить ямы. Гулять здесь стало намного удобнее, говорят уфимки.

Хорошо, что заделали яму, с коляской теперь гулять прекрасно, мы каждый день здесь проходим и радуемся. Спасибо.

Лиана Кульбарисова

Всего с начала 2020 года в Калининском районе города Уфы отработано более 1700 инцидентов. А за весь период цифра составила 5786 обращений. Жителей чаще волнуют вопросы благоустройства, ремонт и строительство дорог, а также сферы ЖКХ. Все обращения прорабатываются, и только после решения проблемы вопрос снимается с контроля.