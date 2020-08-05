Жители Уфы благодаря системе «Инцидент» добились ямочного ремонта дороги

Основные принципы, которых мы придерживаемся в своей работе, это комплексный подход к решению проблем и доведение решения проблем до своего логического конца. Так, в данном случае было обращение, которое обрабатывал Калининский район города Уфы. К сожалению, администрация Калининского района сразу не смогла решить проблему ремонта дорог, но в течение нескольких недель эту работу завершили.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан