В Башкирии в маршрутках работали водители без прав

В республике проходит рейд на дорогах – ловят нелегальных перевозчиков.

За 3 дня задержаны 12 автомобилей. Машины изъяты на время у водителей, которые не имеют права транспортировать людей, нет разрешения или не пройден предрейсовый медосмотр.

За доброту водитель заплатит штраф. У Михаила (так представился мужчина) нет разрешения на перевозку пассажиров, нет и медицинской справки, которая выдаётся перед рейсом. Впрочем, как говорит сам, он и не собирался на этом заработать. По словам водителя, машину, которая обычно используется для пассажирских перевозок, взял на время у знакомого для личных нужд. Каких именно, уточнять не стал.

Стаж большой, доверил мне просто машину и всё. Михаил, водитель

Страховка автомобиля ограниченная, в неё водитель вписан, конечно, не был. Нет и гарантий, что в случае аварии пассажиры смогли бы получить компенсацию, которая покроет медицинские расходы.

Большое значение имеет страхование жизни и здоровья пассажира, под условия которого автоматически попадает любой пассажир легального перевозчика. При этом обязательно нужно иметь билет, подтверждающий перевозку, который будет служить доказательством при наступлении страхового случая в общественном транспорте. Юлия Мазитова, пресс-секретарь Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству

На лобовом стекле – номер телефона. Судя по информации в интернете, принадлежит он Марату Гарифуллину, руководителю, но какой организации – не уточняется. Названия компании в группе нет, документы фирмы-перевозчика тоже отсутствуют в общем доступе.