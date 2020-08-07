В Башкирии в маршрутках работали водители без прав

В республике проходит рейд на дорогах – ловят нелегальных перевозчиков.
За 3 дня задержаны 12 автомобилей. Машины изъяты на время у водителей, которые не имеют права транспортировать людей, нет разрешения или не пройден предрейсовый медосмотр.
За доброту водитель заплатит штраф. У Михаила (так представился мужчина) нет разрешения на перевозку пассажиров, нет и медицинской справки, которая выдаётся перед рейсом. Впрочем, как говорит сам, он и не собирался на этом заработать. По словам водителя, машину, которая обычно используется для пассажирских перевозок, взял на время у знакомого для личных нужд. Каких именно, уточнять не стал.
Страховка автомобиля ограниченная, в неё водитель вписан, конечно, не был. Нет и гарантий, что в случае аварии пассажиры смогли бы получить компенсацию, которая покроет медицинские расходы.
На лобовом стекле – номер телефона. Судя по информации в интернете, принадлежит он Марату Гарифуллину, руководителю, но какой организации – не уточняется. Названия компании в группе нет, документы фирмы-перевозчика тоже отсутствуют в общем доступе.
За 3 дня на штрафстоянку эвакуировали 12 машин горе-таксистов. Владельцы и водители таких маршрутных автомобилей часто сетуют на жизнь, мол, штрафы не дают зарабатывать мелким предпринимателям. Тем временем официальное разрешение на перевозку и соблюдение требований может спасти не только кошелёк бизнесменов, но и, возможно, жизни пассажиров.