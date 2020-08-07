В Башкирии ликвидировали несанкционированную свалку

Несанкционированная свалка в селе Ильчимбетово Туймазинского района практически ликвидирована. Сегодня силами сельсовета начали завозить грунт и разравнивать территорию бывшей свалки.
Она просуществовала с 1998 по 2010 годы. Потом в населенном пункте организовали подомовой сбор, а в прошлом году с начала мусорной реформы началась установка контейнеров. Всего организовано 4 площадки по сбору мусора. Этого вполне достаточно, говорят в сельсовете, учитывая, что проживает здесь 1150 человек.
В целях улучшения экологических условий проживания жителей республики в рамках исполнения указа «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан» до конца 2024 года должны быть ликвидированы все недействующие и бесхозные свалки. По состоянию на 1 января 2019 года в республике было зарегистрировано 2918 несанкционированных свалок.