В Башкирии ликвидировали несанкционированную свалку

Она просуществовала с 1998 по 2010 годы. Потом в населенном пункте организовали подомовой сбор, а в прошлом году с начала мусорной реформы началась установка контейнеров. Всего организовано 4 площадки по сбору мусора. Этого вполне достаточно, говорят в сельсовете, учитывая, что проживает здесь 1150 человек.