В Башкирии нашли дорогу, на которой все пробивают колеса

В Туймазинском районе на трассе Октябрьский – Ермекеево местные жители жалуются на дорогу, покрытую щебенкой. Ремонт ведется уже 2 года, а асфальта как не было, так и нет.

Направляясь по Туймазинскому району в сторону Ермекеевского через населенные пункты, автолюбители вынуждены ехать по такому маршруту. Щебенкой покрыто пять километров дороги, разогнаться более 40 километров в час невозможно, приходится терять во времени, чтобы не потерять в деньгах на ремонт авто.

Каждый день мы ездим на работу туда и обратно. И сталкиваемся с такими вот камнями, которые разбили не одно лобовое стекло. Ольга Максимова

Оставляем и покрышки пробитые, и глушители, бампера цепляли. Весной, осенью здесь вообще невозможно передвигаться. Айдар Каррамов

В администрации Туймазинского района утверждают, что по проекту здесь предусмотрено асфальтирование. Заказчиком по ремонту этого участка дороги является Управление дорожного хозяйства республики, однако в организации сообщили, что щебенка тут останется как минимум на 4 года – именно такой срок гарантии существующей дороги.