В Башкирии нашли дорогу, на которой все пробивают колеса

В Туймазинском районе на трассе Октябрьский – Ермекеево местные жители жалуются на дорогу, покрытую щебенкой. Ремонт ведется уже 2 года, а асфальта как не было, так и нет.
Направляясь по Туймазинскому району в сторону Ермекеевского через населенные пункты, автолюбители вынуждены ехать по такому маршруту. Щебенкой покрыто пять километров дороги, разогнаться более 40 километров в час невозможно, приходится терять во времени, чтобы не потерять в деньгах на ремонт авто.
В администрации Туймазинского района утверждают, что по проекту здесь предусмотрено асфальтирование. Заказчиком по ремонту этого участка дороги является Управление дорожного хозяйства республики, однако в организации сообщили, что щебенка тут останется как минимум на 4 года – именно такой срок гарантии существующей дороги.
По сравнению с тем, что было здесь 2 года назад, это, конечно, небо и земля, рассказывают автолюбители. Обновление щебенки на трассе Октябрьский – Ермекеево ведется с 2018 года, ее сдать планируют уже в этом месяце. Только, к сожалению местных жителей, без асфальта, но это пока.