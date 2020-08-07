В Уфе 15 человек получили звание заслуженного строителя Башкирии

Башкортостан отметит День строителя в грядущее воскресенье. Сегодня в колонном зале Минсельхоза республики наградили лучших работников отрасли.

В этом году государственными наградами были отмечены более 120 строителей. На сегодняшний день республика занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по вводу жилья и входит в десятку лучших регионов. Только за прошлый год удалось ввести более 2 миллионов квадратных метров жилых помещений. Сегодня 15 человек стали заслуженными строителями Башкортостана.