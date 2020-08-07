Стали известны победители конкурса хоккейных комментаторов на БСТ

Подошел к концу конкурс комментаторов и корреспондентов хоккейных трансляций на БСТ. Авторитетное жюри сделало свой выбор.

По итогам второго этапа у комментаторов места распределились следующим образом: больше всего набрал Александр Шереметьев, также в призовую тройку вошли Булат Салимгареев и Руслан Гайбадуллин.

Прежде всего, я детства любил всяческие устройства, микрофоны и так далее. Мне просто нравится эта профессия. Я работаю на радио, и мне было интересно попробовать свои силы и в этом амплуа.

Александр Шереметьев, победитель конкурса комментаторов

У девушек на первой строчке Лейла Рагимова, второй стала Алена Муратова, а замкнула тройку призеров Элина Зимницкая. Теперь победителям предстоит поработать на Кубке Республики Башкортостан. Он стартует уже в понедельник. Юлаевцы сыграют против «Трактора». Прямая трансляция на телеканале БСТ начнется в 19:20.

Не нашел на сто процентов готовую звезду, которая завтра может сесть и прокомментировать матч. Но есть люди, которые к этому близки. Им нужно кое-что подрихтовать. Может быть, набраться знаний с точки зрения хоккея и вообще спорта.

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан» РБ