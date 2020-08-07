Стали известны победители конкурса хоккейных комментаторов на БСТ

Не нашел на сто процентов готовую звезду, которая завтра может сесть и прокомментировать матч. Но есть люди, которые к этому близки. Им нужно кое-что подрихтовать. Может быть, набраться знаний с точки зрения хоккея и вообще спорта.

Рустам Зарафутдинов, директор ГУП ТРК «Башкортостан» РБ