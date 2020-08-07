Стали известны победители конкурса хоккейных комментаторов на БСТ

Подошел к концу конкурс комментаторов и корреспондентов хоккейных трансляций на БСТ. Авторитетное жюри сделало свой выбор.
По итогам второго этапа у комментаторов места распределились следующим образом: больше всего набрал Александр Шереметьев, также в призовую тройку вошли Булат Салимгареев и Руслан Гайбадуллин.
У девушек на первой строчке Лейла Рагимова, второй стала Алена Муратова, а замкнула тройку призеров Элина Зимницкая. Теперь победителям предстоит поработать на Кубке Республики Башкортостан. Он стартует уже в понедельник. Юлаевцы сыграют против «Трактора». Прямая трансляция на телеканале БСТ начнется в 19:20.