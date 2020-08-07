В селе в Башкирии за 7 млн рублей преобразили двор жилого дома

В рамках программы «Башкирские дворики» в деревне Мурсалимкино Салаватского района открыли современную детскую игровую площадку. Теперь сюда приходит не только местная детвора, но и соседи.
Так многолюдно во дворе дома №11 по улице Строительной в селе Мурсалимкино не было никогда. До того момента, пока здесь не завершились работы по программе «Башкирские дворики».
Почти за 7 миллионов рублей придомовая территория заметно преобразилась, а новая детская площадка стала достопримечательностью населенного пункта.
Мягкое травмобезопасное покрытие, современные горки и качели, удобные скамейки – о такой детской площадке можно было только мечтать, говорит мать двоих детей Светлана Курбанова. И хотя живут они в другом конце села, в свободное время приезжают поиграть именно сюда.
В ходе комплексного благоустройства придомовой территории во дворе полностью заменили асфальт, построили парковку, установили новые светильники и площадку для сбора мусора. Подъезды и фасад дома тоже отремонтировали.
Местным жителям программа «Башкирские дворики» пришлась по душе, и теперь они просят включить в нее и другие адреса. Такую же площадку, кстати, открыли в селе Янгантау. В республике обновление придомовых территорий продолжается. До конца текущего года на комплексное благоустройство дворов направят порядка 2 миллиардов рублей.