В селе в Башкирии за 7 млн рублей преобразили двор жилого дома

В рамках программы «Башкирские дворики» в деревне Мурсалимкино Салаватского района открыли современную детскую игровую площадку. Теперь сюда приходит не только местная детвора, но и соседи.

Так многолюдно во дворе дома №11 по улице Строительной в селе Мурсалимкино не было никогда. До того момента, пока здесь не завершились работы по программе «Башкирские дворики».

Почти за 7 миллионов рублей придомовая территория заметно преобразилась, а новая детская площадка стала достопримечательностью населенного пункта.

Площадка отличная. Раньше детям вообще негде было играть, сейчас хорошо. Руслан Шагимуратов, житель с. Мурсалимкино

Мы из соседних дворов, у нас частные дома, площадок нет. Хотелось бы, чтобы и с нашей стороны тоже сделали. Венера Миляускас, жительница с. Мурсалимкино

Мягкое травмобезопасное покрытие, современные горки и качели, удобные скамейки – о такой детской площадке можно было только мечтать, говорит мать двоих детей Светлана Курбанова. И хотя живут они в другом конце села, в свободное время приезжают поиграть именно сюда.

В ходе комплексного благоустройства придомовой территории во дворе полностью заменили асфальт, построили парковку, установили новые светильники и площадку для сбора мусора. Подъезды и фасад дома тоже отремонтировали.

Везде по бокам камеры установили, все просматривается. Скоро еще три двора благоустроим. Альберт Садыков, глава Мурсалимкинского сельсовета