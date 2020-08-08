В Башкирии на трассе погибла супружеская пара

Субботнее утро в Башкирии началось с жуткой аварии на трассе. В ДТП погибла супружеская пара.

Примерно в седьмом часу утра на 1325 км автодороги М-5 Урал в Туймазинском районе столкнулись два автомобиля. За рулем ВАЗ-2110 находился 26-летний житель Белебеевского района. Вторым авто, «Ладой Калиной», управлял 46-летний житель Октябрьского, с ним также в салоне находила его жена.

После столкновения автомобили отбросило в разные стороны. Водитель «Лады» и его 41-летняя супруга скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что на месте ДТП работают полиция и другие специалисты. Подробности происшествия пока неизвестны.