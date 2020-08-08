В Уфе мужчина неудачно упал с велосипеда

В Уфе во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили на проезжей части женщину, склонившуюся над мужчиной. Оказалось, уфимец неудачно упал с велосипеда.
Произошло это в вечернее время на ул. Владивостокской в Уфе. В тот момент, когда мужчина уже лежал на проезжей части, его заметили росгвардейцы. Женщина, склонившаяся над мужчиной, оказалась его женой. Выяснилось, что мужчина неудачно упал с велосипеда, не справившись с управлением.
В итоге мужчина получил телесные повреждения. Пришлось вызвать на место происшествия скорую. Медработники оказали мужчине необходимую помощь, но от госпитализации пострадавший уфимец отказался.
Фото: пресс-служба Росгвардии РБ