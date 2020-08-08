В Уфе мужчина неудачно упал с велосипеда

В Уфе во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили на проезжей части женщину, склонившуюся над мужчиной. Оказалось, уфимец неудачно упал с велосипеда.

Произошло это в вечернее время на ул. Владивостокской в Уфе. В тот момент, когда мужчина уже лежал на проезжей части, его заметили росгвардейцы. Женщина, склонившаяся над мужчиной, оказалась его женой. Выяснилось, что мужчина неудачно упал с велосипеда, не справившись с управлением.