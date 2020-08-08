Часть Уфы по колено залило бушующим ливнем

Минувшей ночью часть Уфы залило бушующим ливнем. В отдельных местах людям пришлось проходить по дорогам, окунувшись в воду по колено.

Ночью часть Уфы, а именно северные районы и Сипайлово, оказались залитыми обильными осадками. По соцсетям уже разлетелись видео и фото с реками на дорогах.

Городские службы тут же приступили к устранению скопившихся вод на дорогах, расчищению решеток ливневых канализаций. Как сообщили в администрации Уфы, было также организовано и дежурство коммунальных служб и специалистов Управления гражданской защиты.

Привлечено более 200 единиц техники. Организован отвод ливневых стоков. По сведениям Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды наиболее неблагоприятная погода, сопровождаемая дождями и ливнями, ожидается днем 8 августа и продлится 9-11 августа. Пресс-служба администрации Уфы

По сообщению Управления гражданской защиты, в Уфе к полуночи было зафиксировано более 20 обращений, связанными с падением деревьев.

В трех случаях механические повреждения получили автомобили; в Калининском районе произошли аварийные ситуации на сетях электроснабжения, из-за которых без электроэнергии остались потребители 15 жилых многоквартирных домов и свыше 100 домов частного сектора. В настоящее время коммунальными службами и аварийными бригадами проводятся работы по ликвидации последствий непогоды. Пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе

Фото: соцсети и пресс-служба администрации Уфы