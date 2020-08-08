Часть Уфы по колено залило бушующим ливнем

Минувшей ночью часть Уфы залило бушующим ливнем. В отдельных местах людям пришлось проходить по дорогам, окунувшись в воду по колено.
Ночью часть Уфы, а именно северные районы и Сипайлово, оказались залитыми обильными осадками. По соцсетям уже разлетелись видео и фото с реками на дорогах.
Городские службы тут же приступили к устранению скопившихся вод на дорогах, расчищению решеток ливневых канализаций. Как сообщили в администрации Уфы, было также организовано и дежурство коммунальных служб и специалистов Управления гражданской защиты.
По сообщению Управления гражданской защиты, в Уфе к полуночи было зафиксировано более 20 обращений, связанными с падением деревьев.
Фото: соцсети и пресс-служба администрации Уфы
Видео: соцсети