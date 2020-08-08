В Уфе на два дня полностью перекрыли улицу

В Уфе с 8 по 9 августа будет полностью перекрыто движение для любого вида транспорта на одной из улиц.

На данный момент участок на улице 50 лет СССР от ул. Рихарда Зорге до проспекта Октября уже перекрыт. Прямо сейчас здесь ведутся работы по ремонту дороги. Если поконкретнее, то на участке проводится устройство нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.