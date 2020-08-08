В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч

В Башкирии все еще растет число заболевших коронавирусом. Причем, если учитывать данные последних дней, ситуация будто застыла на месте.
За последние сутки в республике было зарегистрировано 34 новых случая коронавируса. Общее число, согласно данным федерального оперативного штаба на 8 августа, заболевших в регионе уже перешагнуло новую отметку и достигло 7 024 человек.
По выздоровлению за последние сутки был выписан 21 человек, сообщает федеральный оперштаб. Всего в регионе выздоровели уже 5 406 пациентов. Число погибших увеличилось на одного человека и составляет сегодня 25 человек.