В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч

В Башкирии все еще растет число заболевших коронавирусом. Причем, если учитывать данные последних дней, ситуация будто застыла на месте.

За последние сутки в республике было зарегистрировано 34 новых случая коронавируса. Общее число, согласно данным федерального оперативного штаба на 8 августа, заболевших в регионе уже перешагнуло новую отметку и достигло 7 024 человек.