В России число заболевших коронавирусом увеличилось на 5,2 тысячи человек

В России, согласно данным федерального оперативного штаба, за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось более чем на 5 тысяч человек.
Всего в стране было выявлено 882 347 человек, заразившихся коронавирусом. Из них за сутки зарегистрировали 5 212 случаев. Отмечено, что за этот же период выписано уже 690 207 человек, из них за сутки – 6 615, то есть почти на полторы тысячи больше, чем заразившихся.
Но растет и число фактов смерти. За сутки погибли 129 пациентов, которым так и удалось справиться с болезнью. Всего в стране было отмечено 14 854 случаев смерти от коронавируса.