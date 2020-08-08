В России число заболевших коронавирусом увеличилось на 5,2 тысячи человек

В России, согласно данным федерального оперативного штаба, за последние сутки число заболевших коронавирусом увеличилось более чем на 5 тысяч человек.

Всего в стране было выявлено 882 347 человек, заразившихся коронавирусом. Из них за сутки зарегистрировали 5 212 случаев. Отмечено, что за этот же период выписано уже 690 207 человек, из них за сутки – 6 615, то есть почти на полторы тысячи больше, чем заразившихся.