За сутки ГИБДД Башкирии задержало более 80 пьяных водителей

В Башкирии начали профилактические рейды, которые, как мы уже сообщали ранее, продлятся все выходные. За первые сутки рейдов уже было задержано более 80 пьяных водителей.

Во время проведения профилактических мероприятий на дорогах Башкирии было составлено более 3000 тысяч административных материалов. Об этом рассказал Главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов. Но не все нарушители получили лишь «административку».

За одни только сутки сотрудникам ГИБДД удалось задержать на дорогах республики 84 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии.