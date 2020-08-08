В Минздраве рассказали подробности о новой смерти от коронавируса в Башкирии

В Минздраве Башкирии сообщили о новой смерти от коронавируса. Двадцать пятый факт смерти был зарегистрирован за последние сутки.
По данным Министерства здравоохранения республики, погибший был жителем Уфы. Мужчина 1963 года рождения также страдал гипертонической болезнью с преимущественным поражением сердца. Фоновое заболевание осложнило течение коронавируса.
Напомним, в регионе за последние сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число больных за весь период уже достигло 7 024 человек.