В ТЦ Уфы хулиганы жестоко избили детей

В торговом центре Уфы хулиганы жестоко избили детей. Инцидент произошел средь бела дня.
Шестеро хулиганов напали на троих несовершеннолетних на территории торгового центра в Уфе. Сообщается, что мальчики обратились к охраннику и рассказали, что за ними гонятся подростки, но мужчина не обратил на это внимание. Затем ребята сообщили о погоне еще в несколько отделов, но отовсюду их выгоняли продавцы или охранники.
В итоге нападавшие догнали мальчиков в супермаркете, где и принялись их избивать. Тут же подоспела охрана. Но двое детей все же попали в больницу. Один из мальчиков сильно повредил ногу.
Среди пострадавших детей был и сын директора уфимского благотворительного фонда. Мама избитого мальчика рассказала коллегам с телеканала UTV, что поехал с друзьями в ТЦ, чтобы купить одежду.
После произошедшего родители пострадавших мальчиков пытались получить записи с камер видеонаблюдения, но безуспешно. Журналистам эту запись также не удалось достать.
В администрации ТЦ заявили, что абсолютно все отделы внутри торгового центра имеют возможность связаться с охраной, но никаких сообщений в тот день не поступало ни от представителей точек, ни от потерпевших.
Из больницы информация о произошедшем была передана в полицию. Но правоохранители, по словам родителей мальчиков, до сих пор не связалась с ними.