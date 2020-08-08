В ТЦ Уфы хулиганы жестоко избили детей

В торговом центре Уфы хулиганы жестоко избили детей. Инцидент произошел средь бела дня.

Шестеро хулиганов напали на троих несовершеннолетних на территории торгового центра в Уфе. Сообщается, что мальчики обратились к охраннику и рассказали, что за ними гонятся подростки, но мужчина не обратил на это внимание. Затем ребята сообщили о погоне еще в несколько отделов, но отовсюду их выгоняли продавцы или охранники.

В итоге нападавшие догнали мальчиков в супермаркете, где и принялись их избивать. Тут же подоспела охрана. Но двое детей все же попали в больницу. Один из мальчиков сильно повредил ногу.

Среди пострадавших детей был и сын директора уфимского благотворительного фонда. Мама избитого мальчика рассказала коллегам с телеканала UTV, что поехал с друзьями в ТЦ, чтобы купить одежду.

Через час мне уже позвонила мама одного из друзей и сказала, что ее ребенок находится в больнице. Я ничего не поняла. Оказалось, что, когда дети пришли в ТЦ, на них напали подростки. Файруза Латыпова, мама одного из пострадавших детей

При выходе из автобуса к ним пристали ребята, просили то прикурить, то телефон, чтобы позвонить. Ребята решили не связываться с ними и просто пытались уйти от этого разговора. Но те увязались за ними. Екатерина Травникова, мама одного из пострадавших мальчиков

После произошедшего родители пострадавших мальчиков пытались получить записи с камер видеонаблюдения, но безуспешно. Журналистам эту запись также не удалось достать.

В администрации ТЦ заявили, что абсолютно все отделы внутри торгового центра имеют возможность связаться с охраной, но никаких сообщений в тот день не поступало ни от представителей точек, ни от потерпевших.