В Башкирии продукция «Молочной кухни» пополнилась новым ассортиментом

Ассортимент «Молочной кухни» в Башкирии пополнился новым продуктом. Теперь производство будет выпускать йогурт с фруктовыми вкусами.

Среди продукции «Молочной кухни» Башкирии появился питьевой йогурт со вкусом яблока-груши и персика. В Госкомитете РБ по торговле и защите прав потребителей уверены, что это позволит расширить рацион ребенка.

В качестве основных компонентов продукт содержит молоко нормализованное, натуральные фруктовые и ягодные наполнители, а также закваску для йогурта от местных производителей. Поэтому вы можете быть уверены в его безопасности и качестве. Кроме того, он насыщен витаминами группы А (60,0 мкг), Е (0,65 мг), В (0,14 мг), D (1,55 мкг), белком и аминокислотами, необходимыми для роста и укрепления иммунной системы.

Пресс-служба Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей

Продукт рекомендован детям от 8 месяцев до 3 лет. Сейчас йогурт уже появился в раздаточных пунктах «Молочной кухни» по всей Башкирии, а чуть позже товар можно будет найти в торговых сетях региона.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей 