В Башкирии продукция «Молочной кухни» пополнилась новым ассортиментом

В качестве основных компонентов продукт содержит молоко нормализованное, натуральные фруктовые и ягодные наполнители, а также закваску для йогурта от местных производителей. Поэтому вы можете быть уверены в его безопасности и качестве. Кроме того, он насыщен витаминами группы А (60,0 мкг), Е (0,65 мг), В (0,14 мг), D (1,55 мкг), белком и аминокислотами, необходимыми для роста и укрепления иммунной системы.

Пресс-служба Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей