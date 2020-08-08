В Башкирии продукция «Молочной кухни» пополнилась новым ассортиментом

Ассортимент «Молочной кухни» в Башкирии пополнился новым продуктом. Теперь производство будет выпускать йогурт с фруктовыми вкусами.
Среди продукции «Молочной кухни» Башкирии появился питьевой йогурт со вкусом яблока-груши и персика. В Госкомитете РБ по торговле и защите прав потребителей уверены, что это позволит расширить рацион ребенка.
Продукт рекомендован детям от 8 месяцев до 3 лет. Сейчас йогурт уже появился в раздаточных пунктах «Молочной кухни» по всей Башкирии, а чуть позже товар можно будет найти в торговых сетях региона.
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей