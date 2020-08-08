Погода на 9 августа в Башкирии: жуткие грозы, ливни и ветер

Погодные условия в Башкирии на этих выходных абсолютно не располагают к выездам из города. Похоже, в воскресенье отдохнуть у реки или озера тоже не получится, ведь синоптики пообещали, что на республику обрушатся ливни и ветра.

Учитывая погодные условия в это воскресенье, наверное, все же лучше остаться дома и посмотреть сезон-другой какого-нибудь сериала.

Погода в Уфе на 9 августа

В Уфе 9 августа ожидается очередной "апокалипсис", подобный тому, который бушевал в ночь с пятницы на субботу.

Уже с утра в башкирской столице будет лить дождь. И не просто дождь, а настоящая гроза с громом и молнией. К 11 часам утра гром ненадолго затихнет, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Весь день в столице Башкирии температура не поднимется выше 17-18 градусов.

Погода в Стерлитамаке на 9 августа

Примерно такая же погода ожидается и в Стерлитамаке, но чуть поспокойнее. Гроза пройдет до 9 утра, а дальше до глубокой ночи будет лить дождик.

Температура воздуха утром составит 15 градусов тепла, днем – 16-17 градусов, вечером снова начнет падать. Ветер тоже будет немного спокойнее, чем в Уфе. В течение всего дня он будет колебаться в районе 11-12 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 9 августа

А в Нефтекамске 9 августа ожидается очень сильный ветер – до 17 метров в секунду. В такую погоду, да еще и во время дождя, точно не стоит выходить на улицу.

Весь день в Нефтекамске будет идти дождь. Без грозы, но все же. Температура воздуха утром не превысит отметки в 15 градусов, а днем потеплеет только до 17 градусов.

Погода в Октябрьском на 9 августа

Безумная буря поднимется в Октябрьском к вечеру 9 августа. Весь день погода будет портиться по нарастающей, пока вечером ветер не разгонится до 21 метра в секунду. Хотя утром еще будет кое-где проглядывать солнышко.

Температура воздуха утром и весь день будет держаться на одном уровне – не выше 16 градусов. Весь день, после 9-10 часов утра, ожидается дождь. Видимость на дорогах, по сообщению синоптиков, будет очень плохой.

Погода в Белорецке на 9 августа

В Белорецке весь день небо будет громыхать и сверкать, заливая город сильным ливнем. Гроза не прекратится, судя по прогнозу, ни на часок.

Уже утром на город обрушится ливень с молнией и громом, и до понедельника точно не завершится. Утром ожидается не более 16 градусов тепла, днем – 18, а вечером – 17-20 с последующим понижением.

Погода в Кумертау на 9 августа

В Кумертау картина примерно такая же, как и по всей Башкирии. Но гроз и бушующего ветра синоптики не предрекают.

С утра и до позднего вечера в Кумертау будет идти дождь. Утром так же, как и везде в регионе, будет прохладно – 15 градусов тепла. К 14 часам потеплеет лишь на 1 градус.