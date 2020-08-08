Жительница Уфы получила фальшивые «детские выплаты»

Жительница Уфы получила фальшивые «детские выплаты» и при том лишилась собственных денег. После этого 24-летняя домохозяйка незамедлительно обратилась в полицию.

По рассказу женщины, примерно в 6 часов вечера в дверь жительницы Уфы постучал незнакомый человек. Он сообщил, что женщине положены некие выплаты на несовершеннолетних детей, и начал заполнять какие-то документы.

После заполнения бумаг мужчина узнал, будет ли у женщины сдача в размере 600 рублей. Узнав, что наличных нет, он предложил уфимке снять их в банкомате и уверил, что вернется позже. Женщина направилась к банкомату, сняла необходимую сумму и встретилась с тем мужчиной возле подъезда.

Он «добросовестно» передал ей 2 купюры по две тысячи рублей. Но все эти манипуляции с документами, сдачей и выплатами оказались лишь простейшей схемой мошенничества. Это женщина поняла, когда собралась положить деньги на карту через банкомат.