Медучреждение Башкирии в рамках нацпроекта получило новый маммограф

В Башкирии продолжается реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря проекту больница №1 в Стерлитамаке получила очередное новое оборудование.

На этот раз медучреждение пополнило техническую базу современным цифровых рентгеновским маммографом, который позволит вовремя помочь помочь жительницам Стерлитамака. Именно с помощью такого оборудования можно на ранней стадии выявить патологию и начать лечение тогда, когда это еще можно сделать с меньшими усилиями.

Маммографию назначают при наличии следующих показаний: обнаружение уплотнений во время самообследования, выявление болезненности в области молочной железы, рак груди у близких родственниц, травмы грудной клетки, мастопатия, контроль течения болезни.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РБ

А результаты исследования будут известны практически сразу, а сам снимок можно будет записать на цифровой носитель, отметили в Минздраве Башкирии.