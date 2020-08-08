Медучреждение Башкирии в рамках нацпроекта получило новый маммограф

В Башкирии продолжается реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря проекту больница №1 в Стерлитамаке получила очередное новое оборудование.
На этот раз медучреждение пополнило техническую базу современным цифровых рентгеновским маммографом, который позволит вовремя помочь помочь жительницам Стерлитамака. Именно с помощью такого оборудования можно на ранней стадии выявить патологию и начать лечение тогда, когда это еще можно сделать с меньшими усилиями.
А результаты исследования будут известны практически сразу, а сам снимок можно будет записать на цифровой носитель, отметили в Минздраве Башкирии.