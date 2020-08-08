Потоп в Уфе: как устраняются последствия страшной грозы

В Уфе устраняют последствия вчерашнего сильного ливня и ветра. Стихия бушевала лишь в северной части города, тогда как на юге дождя не было.

По данным Управления гражданской защиты, пострадало 11 автомобилей и 11 участков линии электропередачи. Стихия оставила жителей больше ста домов без света. В основном, в частном секторе. Два молодых человека получили травмы – на них упало дерево.

Утром аварийные службы вели работу над восстановлением проводов, очисткой дорог и поваленных деревьев. Дождь залил микрорайоны Черниковка и Сипайлово. Люди оказались по колено в воде.