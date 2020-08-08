Потоп в Уфе: как устраняются последствия страшной грозы

В Уфе устраняют последствия вчерашнего сильного ливня и ветра. Стихия бушевала лишь в северной части города, тогда как на юге дождя не было.
По данным Управления гражданской защиты, пострадало 11 автомобилей и 11 участков линии электропередачи. Стихия оставила жителей больше ста домов без света. В основном, в частном секторе. Два молодых человека получили травмы – на них упало дерево.
Утром аварийные службы вели работу над восстановлением проводов, очисткой дорог и поваленных деревьев. Дождь залил микрорайоны Черниковка и Сипайлово. Люди оказались по колено в воде.
Между тем, непогода в Башкирии сохранится. Завтра в некоторых районах пройдут грозы и град. По данным МЧС, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. На востоке региона ожидаются очень сильные дожди и ливни. Специалисты рекомендует быть осторожными и осмотрительными. По данным синоптиков, дождливая погода с мощными ливнями и градом продлится до 11 августа.