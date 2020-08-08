В Уфе автомобиль снес забор и влетел во двор школы

Смертельная авария произошла сегодня в республике. На трассе в Туймазинском районе погибла семейная пара. Возле села Кандры при невыясненных обстоятельствах столкнулись два легковых автомобиля. Водитель ВАЗ 2110 в аварии выжил, но получил серьезные травмы. А 46-летний водитель «Калины» и его 41-летняя супруга из города Октябрьского получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались до приезда медиков. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

А в Уфе автомобиль снес металлический забор школы и влетел во двор. ДТП произошло рано утром недалеко от кинотеатра «Искра». Скрежет и женские крики разбудили жителей ближайших домов, которые поспешили на помощь. Оказалось, что с дороги вылетел автомобиль «Дэу Нексия». Он пробил ограждение и врезался в дерево. 29-летнего водителя машины с травмами доставили в больницу. Также пострадали его пассажиры.