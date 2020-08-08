Развитие спорта и центр реабилитации: Радий Хабиров совершил рабочую поездку по Уфе

Спортшкола для гимнастов распахнет свои двери в следующем году, а футбольный манеж – в 2022-м. Глава республики ознакомился с ходом строительства в Уфе спортивных и социальных объектов. В маршруте Радия Хабирова был реабилитационный центр для детей-инвалидов и места установки новых памятников.
Кому как не ему заниматься воспитанием подрастающего поколения? Правда, не словом единым ограничивается его общение. Священник Виктор Иванов – бывший десантник. Около 18 лет тренирует детей при церковном военно-патриотическом клубе. Сегодня здесь занимаются почти сто подростков, в существующем зале тесновато.
Глава Башкортостана поручил внимательно изучить эти вопросы и найти оптимальное решение. Спорт вообще стал одним из основных лейтмотивов этой рабочей поездки. В Орджоникидзевском районе столицы Радий Хабиров посетил крупнейший городской бассейн «Нефтяник», на реконструкцию которого было выделено 140 млн рублей. Здесь же Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства крытого футбольного манежа, который возводят по федеральной программе. Сейчас на площадке готовится фундамент, а завершить все работы планируют в 2022 году. Общая стоимость объекта – почти 600 млн рублей.
Отдельное внимание Глава республики уделил будущим памятникам. Стелу «Город трудовой доблести» могут разместить напротив парка Победы. Монумент высотой 20 метров будет представлять собой восьмигранную колонну, которую венчает позолоченный герб Уфы. Впрочем, окончательное место выберут жители посредством онлайн-голосования. А вот 11-метровый памятник десантникам уже точно поставят на этой площадке. Перспективы благоустройства парковых территорий города Радий Хабиров обсудил с мэром Ульфатом Мустафиным.
Скоро на карте Уфы появится новое многофункциональное общественное пространство для молодёжи. Бизнес-инкубатор, территория инновационного творчества и социального предпринимательства – все это разместится в бизнес-центре «Книжка». Здесь, по словам Радий Хабирова, будут собирать предпринимателей северной части города.
Радий Хабиров ознакомился с реализацией программы «Башкирские дворики» в микрорайоне Сипайлово, а также посмотрел, как создается реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Его реконструкцию на базе санаторно-оздоровительного лагеря «Салют» планируют завершить в 2022 году. А вот детско-юношеская спортивная школа по гимнастике распахнет свои двери уже в следующем. На ее строительство федеральный бюджет выделил субсидию в размере 450 млн рублей. В комплексе намерены не только обучать, но и проводить спортмассовые мероприятия международного уровня.