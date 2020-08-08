Стало известно, почему жители элитного поселка Уфы в жару остались без воды

О проблемах в «Зубово Life 2» мы рассказывали месяц назад. Жители микрорайона пожаловались на перебои с водой. При этом проблемы были и с холодным, и с горячим водоснабжением. Был организован подвоз воды для жителей, но около спасительных резервуаров собирались длинные очереди. К тому же, за водой людям приходилось ходить несколько раз, а затем тащить воду по лестнице в квартиры.