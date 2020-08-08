Стало известно, почему жители элитного поселка Уфы в жару остались без воды

Администрацию Уфимского района обязали обеспечить водой жителей микрорайона «Зубово Life 2». Соответствующее решение приняла прокуратура.
О проблемах в «Зубово Life 2» мы рассказывали месяц назад. Жители микрорайона пожаловались на перебои с водой. При этом проблемы были и с холодным, и с горячим водоснабжением. Был организован подвоз воды для жителей, но около спасительных резервуаров собирались длинные очереди. К тому же, за водой людям приходилось ходить несколько раз, а затем тащить воду по лестнице в квартиры.
Надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что 6 лет назад водопроводные сети микрорайона к центральному водоснабжению должна была подключить компания «Сервис-С». Фирма заключила с застройщиками домов договор на выполнение работ, но проектные и монтажные работы по обустройству скважины не были выполнены в полном объеме.
Несмотря на это, в 2017 году администрация района разрешила ввести жилые дома в эксплуатацию. Прокурор района обязал муниципалитет, собственника сетей водоснабжения и застройщиков обеспечить население питьевой водой бесперебойно и выполнить технические условия.