В Башкирии для строительства детсада пришлось раскрошить скалу

В Салаватском районе строят два детских сада и новую школу. Объекты сдадут до конца текущего года. Несмотря на пандемию, работы ведутся в соответствии с графиком.
На первый взгляд, это обычная строительная площадка. Каменщики возводят стены, крановщик подает на второй этаж стройматериалы. Но в январе рабочие столкнулись с целой горой проблем. Чтобы залить фундамент, им пришлось в буквальном смысле раскрошить скалу, которая оказалась под землей. На помощь пришёл санаторий «Янгантау».
Новый детский сад будет рассчитан на 190 детей. Посещать его смогут дети не только жителей села Янгантау, но и сотрудников санатория. Теперь места хватит всем.
Прежнее дошкольное учреждение было построено еще в начале 70-х, в последний раз капитальный ремонт проводили в нём 14 лет назад. Поэтому открытия нового сада ждут не только дети и их родители, но и воспитатели. Просторные группы, современная столовая, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный зал, своя прачечная. Стоимость объекта – более 160 миллионов рублей.
Идаль и Юлия Гайсина – многодетные родители. Воспитывают четверых детей. К чужим малышам тоже относятся как к родным, поэтому стараются сделать для них спальню светлой и уютной. Супруги приехали из Кигинского района, чтобы помочь в строительстве ещё одного нового садика, который возводится в селе Лаклы.
А ещё этот проект – уникальный для Салаватского района. Под одной крышей решили объединить сад на 40 детей и школу на 80 учеников. Здание оборудуют лифтом для маломобильных граждан. Обойдётся такой комплекс в 165 миллионов рублей. И если с финансированием проблем не было, то вот пандемия едва не сорвала сроки сдачи объекта.
Школа и детский сад в селе Лаклы расположатся в привычном месте. Раньше оба этих учреждения находились здесь же. Старые постройки снесли, и на время строительства детей на автобусах возят на учёбу в соседний населенный пункт. Ну а новоселье в родной деревне школьники и дошкольники отметят в конце текущего года. Сдача объекта запланирована на 31 декабря.