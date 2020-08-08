В Башкирии для строительства детсада пришлось раскрошить скалу

В Салаватском районе строят два детских сада и новую школу. Объекты сдадут до конца текущего года. Несмотря на пандемию, работы ведутся в соответствии с графиком.

На первый взгляд, это обычная строительная площадка. Каменщики возводят стены, крановщик подает на второй этаж стройматериалы. Но в январе рабочие столкнулись с целой горой проблем. Чтобы залить фундамент, им пришлось в буквальном смысле раскрошить скалу, которая оказалась под землей. На помощь пришёл санаторий «Янгантау».

Быстро и оперативно помогли с подключением электричества, с временным водоснабжением полностью. Помогали специализированными горными приборами. Местность здесь довольно сложная, специфическая. Радик Хуснуллин, заместитель директора по производству компании «ЛидерГрупп»

Новый детский сад будет рассчитан на 190 детей. Посещать его смогут дети не только жителей села Янгантау, но и сотрудников санатория. Теперь места хватит всем.

Дети приезжают из близлежащих деревень. Дети сотрудников санатория. Они привозят с собой детей, удобно. Они оставляют детей в садике и сами заходят на работу. Нафиса Хадыева, жительница с. Янгантау

Прежнее дошкольное учреждение было построено еще в начале 70-х, в последний раз капитальный ремонт проводили в нём 14 лет назад. Поэтому открытия нового сада ждут не только дети и их родители, но и воспитатели. Просторные группы, современная столовая, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный зал, своя прачечная. Стоимость объекта – более 160 миллионов рублей.

Этот детский сад у нас строится в рамках национального проекта «Демография». И мы его ждали очень давно, мы рады. И надеемся, что в этом году уже переедем в новое здание. Алиса Кабирова, заведующая детским садом с. Янгантау

Идаль и Юлия Гайсина – многодетные родители. Воспитывают четверых детей. К чужим малышам тоже относятся как к родным, поэтому стараются сделать для них спальню светлой и уютной. Супруги приехали из Кигинского района, чтобы помочь в строительстве ещё одного нового садика, который возводится в селе Лаклы.

Вместе работаем, круглосуточно вместе. Друг от друга не устаём. Наоборот, нам весело. Идаль и Юлия Гайсины, штукатуры-маляры

Заказчиком данного объекта является Управление капитального строительства РБ. Проект современный, отвечает всем требованиям и нормам. Линар Гимаев, главный архитектор администрации Салаватского района

А ещё этот проект – уникальный для Салаватского района. Под одной крышей решили объединить сад на 40 детей и школу на 80 учеников. Здание оборудуют лифтом для маломобильных граждан. Обойдётся такой комплекс в 165 миллионов рублей. И если с финансированием проблем не было, то вот пандемия едва не сорвала сроки сдачи объекта.

Многие поставщики из Челябинской области не работали. Из-за этого задержка была с кое-какими строительными материалами. Несмотря на это, удалось не выбиться из графика. Работаем, соблюдая все санитарные нормы и правила. Работаем в защитных масках, в перчатках. Алмаз Ахметшин, начальник участка