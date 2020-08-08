В Уфе стартовал IT-форум «Цифровое поколение»

В столице Башкирии стартовал форум «Цифровое поколение», собравший лучших IT-специалистов республики. Они встретятся с известными инноваторами и примут участие в мастер-классе, но самое главное – смогут попасть на стажировку в крупную корпорацию.

В зале программисты, дизайнеры и менеджеры практически со всей Башкирии. Коллеги и в тоже время конкуренты собрались в Уфе не случайно. Принимая участие в IT-форуме «Цифровое поколение», каждый из них имеет возможность максимально эффективно себя проявить

Компании ищут себе молодых активных специалистов и с помощью хакатона хотят проверить их квалификацию, чтобы сделать им предложение по работе. Сергей Гладких, директор центра технологического предпринимательства УГНТУ

Речь идет о крупнейших компаниях как в республике, так и в России. Чтобы их заинтересовать, участникам форума нужно найти решение задач разного уровня сложности. Причем в течение двух дней.