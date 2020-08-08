В Уфе определили победителя 10-го этапа турнира «Терра Башкирия»

В Уфе сегодня прошел десятый этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На ипподроме «Акбузат» на старт вышли жокеи-любители из 5 районов.

Все меньше времени остается до главного финала второго сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия». Казалось, что за это время зрители увидели все возможные расклады, но соревнования не перестают удивлять. Так, в десятом этапе приняло участие едва ли не рекордное количество девушек. К примеру, в скачке Дюртюлинского района их было 5.

Но в финал из этой пятерки смогла выйти только Полина Кузнецова на Батыре, где ее уже ожидала Айсылу Юнусова из Илишевского района. По жребию в первой финальной скачке Полине достался Султанбек. На нем она прискакала четвертой, немного отстав от тройки лидеров.

А во второй финальной скачке Полине Кузнецовой достался Акбузат. По ходу дистанции она шла в лидерах, но на финишной прямой уступила Родиону Шайдуллину из Янаульского района. Однако это не помешало ей занять итоговое первой место. Впервые за два сезона «Терры Башкирии» победителя определили лишь две сотые секунды.

Но не только девушки удивляли сегодня. Наверное, лучший наездник ипподрома «Акубзат» Дмитрий Кочетулин добыл две победы. Вторая получилась невероятно захватывающей. Неформал, на котором ехал Дмитрий, продемонстрировал феноменальную прыть и скорость.