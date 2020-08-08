В Уфе активисты начали сбор средств на реконструкцию спортплощадки

В Уфе активисты намерены реконструировать спортивную площадку. И для этого призывают горожан и спонсоров поддержать их проект. Сегодня на месте они провели праздник, гостями которого стали жители близлежащих домов.
Настроение на высоте. И у взрослых, и у детей. Когда еще можно получить уроки легкой атлетики от президента мас-рестлинга республики Раиля Бикмаева? Бег, отжимание и приседание – простой набор упражнений, чтобы поддерживать себя в форме. И для этого необязательно идти в спортзал.
Для этого подойдут и уличные спортплощадки. Одной из них на улице Российской активная молодежь города намерена дать новую жизнь. Ребята начали сбор средств на ее реконструкцию. Всего нужно 250 тысяч рублей. Инициативная группа рада любой помощи – и от простых горожан, и от спонсоров.
По плану площадка будет включать в себя футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, а также зону для воркаута. Волейбольную площадку активисты планирует сделать пляжного типа. Поле будет засыпано песком, а сетка всегда натянута. Чтобы каждый желающий в любое время мог придти сюда и поиграть.
Зажигательные песни под гитару и барабаны, товарищеский волейбольный матч, аквагрим, а также арбузный пикник. Организаторы были рады всем гостям праздника. Такое приглашение не оставляло равнодушными ни взрослых, ни детей. Местные жители надеются, что в конечном итоге проект реконструкции спортплощадки найдет поддержку.
Активисты уверены, что обновленная площадка откроется уже в сентябре. И тогда здесь пройдет еще один праздник для всех любителей спорта.