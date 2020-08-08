В Уфе активисты начали сбор средств на реконструкцию спортплощадки

В Уфе активисты намерены реконструировать спортивную площадку. И для этого призывают горожан и спонсоров поддержать их проект. Сегодня на месте они провели праздник, гостями которого стали жители близлежащих домов.

Настроение на высоте. И у взрослых, и у детей. Когда еще можно получить уроки легкой атлетики от президента мас-рестлинга республики Раиля Бикмаева? Бег, отжимание и приседание – простой набор упражнений, чтобы поддерживать себя в форме. И для этого необязательно идти в спортзал.

Все зависит от такого, если у вас будут хорошие намерения в виде того, чтобы проявить свою гражданскую активность, заняться спортом. Думаю, любой желающий может изыскать такую возможность. Думаю, это важно в условиях сегодняшнего дня, учитывая, что есть и пандемия, и какие-то ограничения. Раиль Бикмаев, президент Федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан

Для этого подойдут и уличные спортплощадки. Одной из них на улице Российской активная молодежь города намерена дать новую жизнь. Ребята начали сбор средств на ее реконструкцию. Всего нужно 250 тысяч рублей. Инициативная группа рада любой помощи – и от простых горожан, и от спонсоров.

Обратились в администрацию Орджоникидзевского района, нам дали добро, подписали наш проект, он согласован, у нас есть смета. Главная цель – доказать, что обычные люди могут создать что-то для города, для себя. То есть не ждать погоды у моря. Мы можем собраться, и нас могут поддержать. Гульназ Акчулпанова, активист некоммерческого проекта Ural Batyr по реконструкции спортплощадки

По плану площадка будет включать в себя футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, а также зону для воркаута. Волейбольную площадку активисты планирует сделать пляжного типа. Поле будет засыпано песком, а сетка всегда натянута. Чтобы каждый желающий в любое время мог придти сюда и поиграть.

Зажигательные песни под гитару и барабаны, товарищеский волейбольный матч, аквагрим, а также арбузный пикник. Организаторы были рады всем гостям праздника. Такое приглашение не оставляло равнодушными ни взрослых, ни детей. Местные жители надеются, что в конечном итоге проект реконструкции спортплощадки найдет поддержку.

Расположение площадки неплохое и размеры позволяют. Тут и школа рядом, и детские сады. И для детей и для взрослых это будет очень полезно. Юлия и Егор Вельмискины

Это очень классная инициатива. Ну кто еще будет у нас этим заниматься, если не жители? Побольше бы таких инициативных групп. Эльмира Аглямова