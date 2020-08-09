Пара из Татарстана занялась любовными утехами на глазах у жителей Башкирии

Свидетелями неприятной картины стали приехавшие в гости в Татарстан жители Башкирии.

Жители города Октябрьского накануне приехали в гости к родственникам в Бавлы. Собственно, долгим путешествием это не назовешь – города разделяют одна река и московский часовой пояс. В Бавлах у жителей Башкирии много родственников и друзей, как и наоборот.

Однако последняя поездка к близким в Бавлы обернулась для жителей Башкирии крайне мерзкой картиной. Около одного из местных магазинов они заметили нетрезвую парочку, которые удовлетворяли друг друга на глазах у изумленных прохожих. Видео с места событий наши герои прислали в редакцию bash.news.

Шли в магазин, видим – колдыри какие-то стоят. Если честно, я в шоке. У нас в городе я такого не видел, да и здесь в Бавлах тоже не видел. Видимо, с алкоголем переборщили.

Артур Ф., очевидец

Увидев, что их снимают на камеру, разгоряченные любовники ретировались.