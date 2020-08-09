В Башкирии рассказали, насколько опасно детям ходить в школу

ЖительницаБашкирии поинтересовалась в соцсетях, как всё-таки дети будут учиться в этом году. На этот вопрос ей ответили представители Министерства образования и науки РБ.

В связи с пандемией коронавируса многие жители опасаются того, что традиционная форма обучения в школах станет причиной ещё большего распространения эпидемии. Одна из жительниц поинтересовалась, не опасно ли детям ходить в школу?