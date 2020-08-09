Жительница Башкирии замуровала котят в пакете и подбросила их ветеринарам

Очередной случай жестокого обращения с животными произошёл в Башкирии на днях. В одну из ветеринарных клиник Уфы местная жительница подбросила туго перевязанный целлофановый пакет с двумя котятами. Оставив пакет с несчастными животными, женщина скрылась.

Волонтёры проследили по камерам действия жестокой жительницы. Ею оказалась женщина в преклонном возрасте.

Нашёлся добрый человек, который забрал ещё живых котят, мальчика и девочку, на временную передержку. Животных планируют кастрировать, стерилизовать и передать в добрые руки.