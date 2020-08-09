Житель Башкирии расплатился за оскорбление полицейского

Случай произошёл ещё в мае 2019 года.
Пьяный житель Иглинского района находился на улице Менделеева в Уфе. Он громко матерился на улице, из-за чего к нему подошёл сотрудник полиции и попросил его пройти на пост охраны для того, чтобы оформить протокол. Виновник события согласился, однако начал громко материться уже в адрес самого полицейского в присутствии людей на улице.
Сотрудник полиции обратился в суд с иском защиты чести и достоинства. Суд в свою очередь удовлетворил иск. Матерившийся житель был признан виновным по статье 319 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление представителя власти». Сумма компенсации за моральный вред не уточняется.