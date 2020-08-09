Житель Башкирии расплатился за оскорбление полицейского

Пьяный житель Иглинского района находился на улице Менделеева в Уфе. Он громко матерился на улице, из-за чего к нему подошёл сотрудник полиции и попросил его пройти на пост охраны для того, чтобы оформить протокол. Виновник события согласился, однако начал громко материться уже в адрес самого полицейского в присутствии людей на улице.