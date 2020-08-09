Психолог рассказал, с какого возраста можно давать детям планшет

Ребёнку можно давать планшет уже с двух годиков, считает психолог Артур Гараганов. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Клинический психолог Артур Гараганов не видит проблем в том, чтобы уже двухлетним детишкам давать в руки планшет. Правильное пользование современными технологиями идёт малышам только на пользу, считает врач.

Также гаджеты незаменимы в процессе обучения. По мнению эксперта, детишки должны играть в современные игры, чтобы не отрываться от реальности. Кроме этого, пользование планшетом помогает детям развивать мелкую моторику рук, что в свою очередь влияет на активную деятельность мозга.