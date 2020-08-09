Жители России к 1 сентября могут получить на работе до 50 тысяч рублей

У жителейРоссии есть возможность к 1 сентября получить материальную помощь от своего работодателя.

Претендовать на эти деньги могут только официально устроенные жители. Материальная помощь – это не обязанность работодателя, а всего лишь его право. Поэтому в выплатах могут отказать. Об этом сообщает партнёр одной из юридических компаний Светлана Петрикова.

Для того, чтобы получить деньги, нужно написать заявление на имя руководителя. В заявлении указывается причина, по которой сотруднику нужны деньги.