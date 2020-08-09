Дожди и грозы: какая погода будет в августе в Башкирии

Жара в республику уже не вернется. Ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах – град. Таковы прогнозы синоптиков на предстоящие две недели.
Температура воздуха днем будет в пределах +22 °C, в ночные часы опуститься до +10°C. На востоке региона возможно шквалистое усиление ветра. Потеплеет после 20-х чисел, но уже ненамного. Воздух прогреется до +24°C.
Тем временем в Уфе устраняют последствия шторма, в результате которого два человека угодили в больницу. Мужчины остались под рухнувшими от ветра деревьями. По данным Управления гражданской защиты, пострадало 11 автомобилей, оборваны линии электропередачи. Стихия оставила жителей больше ста домов без света. Сейчас деревья распиливают и вывозят, проверяют кровлю зданий. Поврежденные участки сетей электроснабжения уже восстановлены.