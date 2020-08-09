Дожди и грозы: какая погода будет в августе в Башкирии

Тем временем в Уфе устраняют последствия шторма, в результате которого два человека угодили в больницу. Мужчины остались под рухнувшими от ветра деревьями. По данным Управления гражданской защиты, пострадало 11 автомобилей, оборваны линии электропередачи. Стихия оставила жителей больше ста домов без света. Сейчас деревья распиливают и вывозят, проверяют кровлю зданий. Поврежденные участки сетей электроснабжения уже восстановлены.