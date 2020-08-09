В Башкирии за сутки в ДТП погибли три человека

Три человека погибли сегодня на дорогах республики в результате аварий.

На автодороге Белебей-Николаевка-Туймазы автомобиль «Киа Рио» залетел под грузовик «Скания» Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам. Погиб 22-летний водитель, его супруга доставлена в больницу. По предварительной версии, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу корейской иномарки.

В Белорецком районе погиб 34-летний мужчина. За рулем «Фольцваген Поло» он допустил наезд на дорожное ограждение, а затем врезался во встречную «Волгу».