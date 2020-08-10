В Уфе глухая бабушка три дня умоляла о помощи

С чудовищной историей столкнулись столичные волонтеры.

В минувшую пятницу уфимским волонтерам поступил тревожный звонок. В одном из домов соседи вот уже три дня слушали, как их соседка, бабушка Даша, колотит из последних сил по стенам. Но вдруг внезапно перестала это делать.

До бабушки дошли в субботу. Прислушались к звукам за дверью - действительно, ничего. В воскресенье визит повторили, внутри квартиры уже даже не горел свет. У волонтеров появились дурные предчувствия. На место вызвали спасателей и полицию.

Сюда же приехала и начальница местного отдела соцзащиты. Выяснилось, что бабушка глухая, однако чувствует, когда в дверь сильно стучат благодаря вибрациям. Звонок в дверь у нее световой.

Прибывшие на место спасатели решили идти через окно: благо, первый этаж. Оказалось, что пенсионерка тихо сидела в комнате и даже была ошеломлена, что столько молодых по ее меркам ребят решили навестить ее таким необычным образом. Однако на этом радость от встречи закончилась.

91-летняя бабушка Даша рассказала волонтерам, что уже давно схоронила мужа, детей у них не было. Ухаживала за ней племянница. Правда, доброта родственницы распространялась до того момента, пока бабуля не согласилась переписать на нее свою квартиру. После этого женщина больше не приходила, взяв тактику ожидания ее смерти.

Раз в неделю к ней заходила специально нанятая сиделка. Но эта часть истории самая темная: с того момента, когда дома начала появляться эта женщина, баба Даша больше не видела своей пенсии.

Пенсионерка показала волонтерам свою ногу. Ужасное зрелище не оставило никого равнодушным: в декабре прошлого года она упала, ей делали операцию в 4 местах, однако швы решили не снимать. Вот уже 9 месяцев из ноги бабушки торчат ошметки ниток. Видимо, потому что всем наплевать.

Связи с внешним миром у нее нет: дома нет ни городского телефона, ни мобильного. Все три дня пожилая женщина отчаянно пыталась привлечь внимание, так как очень хотела есть, а потом уже сдалась.