Элвин Грей жестко наказал мужа своей бывшей девушки

Новый конфликт разгорается в национальном шоу-бизнесе.
В татаро-башкирском шоу-бизнесе опять начались проблемы. Внезапно Радик Юльякшин, известный многим под псевдонимом Элвин Грей, запретил выступать молодому артисту Вильдану Шамсутдинову, который был частью музыкального лейбла Юльякшина.
Башкирский Джастин Бибер возмутился видеозаписью, которую Вильдан опубликовал накануне в соцсетях. В ней юный артист говорит, что он теперь "свободный мальчик", имея ввиду лейбл Элвина Грея.
Вечером в воскресенье Юльякшин принял жесткое решение.
Говоря простым языком, кумир башкирской и татарской молодежи одним заявлением перечеркнул творчество исполнителя. Теперь парню придется заново строить свою карьеру. Радик пообещал своим фанатам, что вскоре даст подробные объяснения.
Поклонникам артистов эта ситуация не понравилась. Многие считают, что конфликт выглядит несолидно: Вильдан некоторое время женился на Гульназ Асаевой, которая, в свою очередь, долгое время встречалась с Юльякшиным. Фанаты намекают на то, что решение может быть спровоцировано не столько высказываниями Вильдана, сколько обидами на прошлое.