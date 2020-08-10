Элвин Грей жестко наказал мужа своей бывшей девушки

Проекта VILLI не существует. Садитесь поудобнее, будет жарко. Я и моя команда увидели истинное лицо некоторых людей. Мы удивились появлению странного видео несколько дней назад в сети. Вильдан Шамсутдинов назвал себя свободным человеком от проекта. От лица лейбла "Элвин Грей" официально заявляю: Вильдану Шамсутдинову запрещено исполнять весь его репертуар на концертах. Он снят со всех ротаций. Псевдоним и песни больше не принадлежат Вильдану.

Радик Юльякшин