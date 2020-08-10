Ушла в пижаме: в Башкирии загадочно пропала 24-летняя девушка

В Миякинском районе Башкирии продолжаются поиски 24-летней Лилии Кулыевой. Жительницу села Киргиз-Мияки ищут со второго августа. В тот день она ушла в неизвестном направлении, а обратно так и не вернулась.
Приметы Лилии: худощавая, рост около 158 см, темно-русые волосы, кареглазая. Была одета пижаму красного цвета и зеленые сланцы. Девушка нуждается в медпомощи, поэтому важно найти ее как можно быстрее.
В поисках активно участвуют волонтеры. Телефоны для связи: 8 (917) 418-52-12, 8 (800) 700-54-52, 112 или 02.