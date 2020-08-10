Башкирия вышла на плато развития эпидемии коронавируса

В Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин. Согласно его данным, в республике 7 093 инфицированных, этот показатель вырос на 34 человека по сравнению с предыдущими сутками. По словам главы ведомства, регион сейчас находится на стадии плато.
С выздоровлением за весь период выписано более 5300 пациентов. На данный момент лечение в стационарах получают 300 человек, 26 из них - в тяжелом состоянии.
Новых смертельных случаев от covid-19 не зарегистрировано. За все время пандемии в Башкирии скончалось 25 человек.