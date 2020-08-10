В Башкирии в августе учителя школ получат премии

Минобразования Башкирии отчиталось на еженедельном совещании в кабмине республике о том, как прошло ЕГЭ.

Несмотря на возможность не сдавать в этом году экзамены, огромное количество ребят все-таки решилось на испытания. По словам министра Айбулата Хажина, с детьми, несмотря на пандемию, продолжали заниматься учителя.

И эта дала работа дала результаты. В связи с этим он попросил Радия Хабирова рассмотреть вопрос о награждении денежными премиями учителей, которые подготовили ребят, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Он попросил дать соответствующее поручение министерству финансов. 

В этом году Башкирия показала хорошие результаты, зафиксированы десятки стобалльников. Глава Башкирии согласился: другого варианта развития событий быть не может, учителям надо платить, причем желательно решить этот вопрос уже... сегодня. 

Даже не обсуждается. Мы бы и так дали им эти деньги. Это же какая работа большая! Сегодня же прошу коллег отработать эти деньги. Чтобы до конца дня были деньги. За август надо заплатить. Они заработали, они заслужили. У нас 23 таких ребенка, стобалльников, которые в МФТИ поступают. Надо позвонить им, можно что-то предложить им. Было бы здорово, если бы они оставались у нас. 

Радий Хабиров