В Башкирии в августе учителя школ получат премии

Минобразования Башкирии отчиталось на еженедельном совещании в кабмине республике о том, как прошло ЕГЭ.
Несмотря на возможность не сдавать в этом году экзамены, огромное количество ребят все-таки решилось на испытания. По словам министра Айбулата Хажина, с детьми, несмотря на пандемию, продолжали заниматься учителя.
И эта дала работа дала результаты. В связи с этим он попросил Радия Хабирова рассмотреть вопрос о награждении денежными премиями учителей, которые подготовили ребят, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Он попросил дать соответствующее поручение министерству финансов.
В этом году Башкирия показала хорошие результаты, зафиксированы десятки стобалльников. Глава Башкирии согласился: другого варианта развития событий быть не может, учителям надо платить, причем желательно решить этот вопрос уже... сегодня.