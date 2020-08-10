В Башкирии в августе учителя школ получат премии

Даже не обсуждается. Мы бы и так дали им эти деньги. Это же какая работа большая! Сегодня же прошу коллег отработать эти деньги. Чтобы до конца дня были деньги. За август надо заплатить. Они заработали, они заслужили. У нас 23 таких ребенка, стобалльников, которые в МФТИ поступают. Надо позвонить им, можно что-то предложить им. Было бы здорово, если бы они оставались у нас.

Радий Хабиров