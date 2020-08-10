В Башкирии в собственной квартире сгорел 44-летний мужчина

Трагический инцидент произошел 10 августа ночью. В Белорецке на улице Стахановской огнем охватило квартиру в одноэтажном доме. На место происшествие срочно выехали спасатели и другие экстренные службы.

К дому съехались две пожарные машины и восемь спасателей. Началось тушение возгорание, а ходе которого было обнаружено тело мужчины. Погибшим оказался 44-летний хозяин квартиры.

Вторая квартира, которая находится в доме, от огня не пострадала. Причины страшного инцидента предстоит выяснить. На месте работает дознаватель МЧС России.