В Башкирии у женщины отняли детей из-за послеродовой депрессии

У жительницы Башкирии родилась маленькая дочка. Однако через две недели младенца с матерью разлучили. У женщины начался психоз , послеродовая депрессия , поэтому маму положили в психиатрическую больницу Стерлитамака, а двух детей – новорождённую девочку и 5-летнего сына – забрали органы опеки.

Однако у женщины есть несколько родственников, которые могут позаботиться о детях, пока мамы проходит лечение. Органы опеки перевели мальчика в приют, а малышку скоро отдадут в дом малютки, так как бабушка, у которой находились дети, якобы не может ухаживать за детьми. Жительница Башкирии попросила Радия Хабирова помочь семье, ведь болезнь матери – временное явление.