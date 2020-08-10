В Башкирии назвали самые опасные профессии

Медики и сотрудники Роспотребнадзора назвали наиболее опасные для здоровья профессии.

Самыми неблагополучными отраслями промышленности по итогам 2019 года стали обрабатывающие производства,строительство и сельское хозяйство. Показатели риска здесь превысили республиканские. Кроме этого, в этих отраслях зафиксировано самое большое количество рабочих мест, которые не соответствуют общепринятым правилам.