В Башкирии провалившуюся в коллектор собаку спасли от смерти

Спасатели Башкирии спасли бродячую собаку от смерти. Несчастное животное провалилось в тепловой коллектор на территории старой нефтебазы в Кумертау. Зверька спас счастливый случай.

Застрявшее животное было обнаружено совершенно случайно. Его нашёл местный житель, когда собирал груши в заброшенных садах. Мужчина поспешил вызвать спасателей.