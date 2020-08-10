В Башкирии провалившуюся в коллектор собаку спасли от смерти

Спасатели Башкирии спасли бродячую собаку от смерти. Несчастное животное провалилось в тепловой коллектор на территории старой нефтебазы в Кумертау. Зверька спас счастливый случай.
Застрявшее животное было обнаружено совершенно случайно. Его нашёл местный житель, когда собирал груши в заброшенных садах. Мужчина поспешил вызвать спасателей.
Отряд спасения оперативно прибыл на место происшествия. Сотрудники службы спустились в колодец по лестнице, соорудили импровизированную шлейку из верёвки и вытащили собаку. Животное, к счастью, не пострадало.