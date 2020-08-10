В Башкирии выбрали лучших лесорубов

Валка леса в суровых условиях. Несмотря на проливной дождь, чемпионат Республики Башкортостан среди вальщиков леса состоялся. В селе Иглино собрались лучшие специалисты своего дела.
Местом состязаний стала площадка сабантуя в райцентре. Прямо там же для участников соревнований организаторы установили многометровые сосны. Первым заданием стала валка деревьев. Участникам предстояло за короткое время, соблюдая все технические тонкости, спилить и правильно свалить ствол.
Это республиканский этап российского чемпионата. Лучшие лесорубы со всего Башкортостана состязались в пяти направлениях: валка деревьев, обрезка сучьев, точная раскряжёвка и комбинированным резом, а также сборка и разборка инструмента.